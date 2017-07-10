Kirli ilişkileri ortaya seriliyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'darbeye teşebbüs' suçunu işlediği" iddiasıyla CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda önemli bilgilere ulaşıldı. FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'te gerçekleştirmeyi düşündüğü ancak yargı darbe girişiminin başarısız olmasının ardından, 26 Aralık 2013'te "karsigazete. com" adını satın alındığı, 9 Şubat 2014'te Karşı gazetesinin yayın hayatına başladığı tespit edildi. FETÖ'nün yasadışı ses kayıtları ve teknik takip fotoğraflarının yayınlamak için kurduğu Karşı'nın Genel Yayın Yönetmenliği'ni Eren Erdem'in yaptığı 20 Şubat 2014'te, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetenin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı'yı ziyaret ettiği öğrenildi. Bu ziyaretten 5 gün sonra da Kılıçdaroğlu'nun kendisine verilen, yasadışı ve montajlanan telefon görüşmesini 25 Şubat 2014'te CHP Meclis Grubu'nda dinlettiği tespit edildi. CHP Milletvekili Erdem hakkında, 'Karşı gazetesi' operasyonu çerçevesinde fezleke hazırlanıp TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Fezlekede, Erdem'in dokunulmazlığının, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", gizli kalması gereken bilgileri ifşa ve yayımlama" suçları kapsamında kaldırılması isteniyor.