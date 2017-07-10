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neden gözaltında? İşte tweetleri

M. FATİH GEDİMAN
M. FATİH GEDİMAN

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Giriş Tarihi: 10.7.2017 12:14 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 12:54
Koray Çalışkan neden gözaltında? İşte FETÖ tweetleri

'ye yönelik operasyonlar kapsamında Boğaziçi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne yapılan baskınlarda aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden ’ın da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı. Çalışkan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyada hızlı kampanyalar hazırlandı. Ancak Çalışkan'ın FETÖ konusundaki 17-25 Aralık ve sonrasındaki süreçte takındığı tavır ve tweetleri hafızalardaki yerini koruyor. İşte FETÖ imamıyla yoğun irtibatı da tespit edilen Çalışkan'ın o tweetleri

Bu sabah İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonları kapsamında da gözaltına alındı. Çalışkan'ın gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal meydada algı yönetimi çalışmalarına başlayan bir grup hesap yüksek mağduriyet algısı oluşturmak üzere harekete geçti. Ancak FETÖ imamıyla irtibatının da tespit edildiği belirtilen Çalışkan'ın FETÖ ile ilgili 17-25 Aralık sürecinde attığı tweetler hala akıllarda ve kayıtlarda.

ARKADAŞLARI YANLIŞ YAZDIĞINI DÜŞÜNDÜ!
O ISRARLA "HAYIR! GÜLEN TERÖRİST DEĞİLDİR" DEDİ

Kayıtlarda Çalışkan'ın 17-25 Aralık süreci ve sonrasında teröristbaşı Fetullah Gülen'in terörist olmadığı şeklinde sosyal medya kampanyaları gerçekleştirdiği ve #GüleneİftiraAtma etiketiyle tweetler attığı görülüyor. Bu tweetler üzerine kendisine teyit amaçlı sorular soran arkadaşlarına da "Sakin olun. Gülen terörist değildir" dediği dikkat çekiyor.

2015'TE BİLE FETÖ DENMESİNE KARŞI ÇIKTI

Çalışkan FETÖ'nün saldırılarını açıktan gerçekleştirmeye başladığı 2013 sonrasında takındığı tavrın yanında mücadelenin en çetin dönemlerinde 2015 yılında bile söz konusu ihanet örgütüne FETÖ denmesine karşı çıkmıştı.

FETÖ İMAMIYLA YOĞUN İRTİBAT

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Koray Çalışkan'ın, FETÖ'nün beyin takımında yer alan örgüt imamlarından Cemal Uşşak'la "yoğun irtibatlı" olduğu iddia edildi. Firar eden ve 2016 yılı Ağustos ayında hayatını kaybeden Uşşak, kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkan yardımcısıydı.

Sabah.com.tr

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Koray Çalışkan neden gözaltında? İşte FETÖ tweetleri
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