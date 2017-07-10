Koray Çalışkan neden gözaltında? İşte FETÖ tweetleri

Bu sabah İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitelerine yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonları kapsamında Koray Çalışkan da gözaltına alındı. Çalışkan'ın gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal meydada algı yönetimi çalışmalarına başlayan bir grup hesap yüksek mağduriyet algısı oluşturmak üzere harekete geçti. Ancak FETÖ imamıyla irtibatının da tespit edildiği belirtilen Çalışkan'ın FETÖ ile ilgili 17-25 Aralık sürecinde attığı tweetler hala akıllarda ve kayıtlarda.

ARKADAŞLARI YANLIŞ YAZDIĞINI DÜŞÜNDÜ!

O ISRARLA "HAYIR! GÜLEN TERÖRİST DEĞİLDİR" DEDİ

Kayıtlarda Çalışkan'ın 17-25 Aralık süreci ve sonrasında teröristbaşı Fetullah Gülen'in terörist olmadığı şeklinde sosyal medya kampanyaları gerçekleştirdiği ve #GüleneİftiraAtma etiketiyle tweetler attığı görülüyor. Bu tweetler üzerine kendisine teyit amaçlı sorular soran arkadaşlarına da "Sakin olun. Gülen terörist değildir" dediği dikkat çekiyor.

2015'TE BİLE FETÖ DENMESİNE KARŞI ÇIKTI

Çalışkan FETÖ'nün saldırılarını açıktan gerçekleştirmeye başladığı 2013 sonrasında takındığı tavrın yanında mücadelenin en çetin dönemlerinde 2015 yılında bile söz konusu ihanet örgütüne FETÖ denmesine karşı çıkmıştı.

FETÖ İMAMIYLA YOĞUN İRTİBAT

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Koray Çalışkan'ın, FETÖ'nün beyin takımında yer alan örgüt imamlarından Cemal Uşşak'la "yoğun irtibatlı" olduğu iddia edildi. Firar eden ve 2016 yılı Ağustos ayında hayatını kaybeden Uşşak, kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkan yardımcısıydı.

Sabah.com.tr