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Nazlıgül’ü böyle öldürdüler

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL

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Giriş Tarihi: 10.7.2017
Nazlıgül’ü böyle öldürdüler

Kayseri’deki üste görevliyken intihar eden Üsteğmen Nazlıgül’ün ölüme nasıl gittiği annesinin ifadeleriyle iddianameye girdi: FETÖ’cü hainler tuzak kurup, meslekten attı, Nazlıgül intihar etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ cuntasınca hazırlanan sözde "sıkıyönetim" listesinde "göreve devam" diye belirtilen Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır hakkında dava açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra kaçarken Dubai'de yakalanan Bakır hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verildi. İddianamede, Bakır'ın Kayseri 12. Hava Ana Ulaştırma üs Komutanı olduğu dönemde intihar eden üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu olayındaki rolüne dikkat çekildi. İddianamede tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan acılı anne Nevin Tuna Daştanoğlu, "Kızıma kumpas kurdular. Bilgisayarına cinsel içerikli mesajlar gönderdiler. Meslekten ihraç ettiler. Kızımın intiharının tek sebebi Cahit Bakır ve ismini zikrettiğim komutanlarıdır" dedi. İddianamede yer verilen gizli tanık ifadesinde ise, "Eniştem Yarbay İ.C. bana Cahit Bakır'ın Fetullah Gülen'i tanıdığını söyledi. Gülen'in Bakır'ı zengin bir kızla evlendirdiğini anlattı" dedi.

KARACA İLE İRTİBAT
HTS kayıtlarına göre FETÖ'cü General Bakır'ın kardeşlerinin Mustafa Bakır ve İhsan Bakır'ın FETÖ çatı davası sanıklarından firari Hidayet Karaca, İrfan Yılmaz, Selman Kuzu Tuncay Delibaşı'yla görüşmeler yaptıkları kaydedildi.
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Nazlıgül’ü böyle öldürdüler
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