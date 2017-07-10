O haberleri radyoda dinledikten sonra teslim oldu

Teslim olan terörist ifadesinde teslim olan teröristlere yönelik haberleri radyodan dinlediğini, bunlardan etkilendiğini söyledi.

ÜS BÖLGESİNE TESLİM OLMA ANI

Siirt 3. Komdando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komdando Tugay Komutanlığı ve Siirt Jandarma Komutanlığı tarafından, Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren devam eden 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01' Operasyonu'nda, operasyon bölgesinde teslim olan teröristlerden etkilenen ve bölgeden kaçarak en yakın askeri birliğe yönelen 'Sözde' Besta cephesi Hareketli Takım Komutanı 'Resul Guyi' kod adlı Orhan Bilen, dün akşam saat 20.50 sularında silahsız, teçhizatsız ve sivil kıyafetli olarak 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığının konuşlu olduğu Doğan Ana Üs Bölgesine teslim oldu.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLERE YÖNELİK HABERLERİ RADYODAN DİNLEDİ SONRA KENDİSİ DE TESLİM OLDU

Teslim olan terörist ilk ifadelerinde; geçtiğimiz günlerde Yazlıca (Herekol) Dağı operasyonunda teslim olan teröristlere yönelik haberleri radyodan dinlediğini, bunlardan etkilendiğini, güvenlik kuvvetlerinin teslim olan teröristleri öldürdüğüne yönelik propagandasının artık öneminin ve inandırıcılığının kalmadığını ifade ederek devletin şefkatine sığındığını ve örgütün zulmünden kaçtığını belirtti.

25 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda bugüne kadar toplam; 11'i sağ, 14'ü ölü olmak üzere toplam 25 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

İKMAL YOLLARI KESİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; bölgede kararlılıkla devam ettirilen operasyonların neticei vermeye başladığı, terör örgütü tarafından kendi başına çaresiz bir halde dağlarda, mağaralarda bırakılan teröristlerin ikmal yollarının da kesildiği, aralıksız devam ettirilen operasyon ve kontrollerle hareket dahi edemez duruma getirildiği belirtildi. Kaçınılmaz sonlarının sadece ölüm olduğunu anlayan terör örgütü mensupları birer birer teslim olmaya başladıkları, teslim olan teröristlere işlemiş oldukları suç her ne olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve asil personeli tarafından ilk andan itibaren gösterilen tutum ve davranışlar da teröristlerin korkmadan devlete sığınmalarında etken rol aldığı belirtildi.