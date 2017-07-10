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Sivas'ta 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı

İHA

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Giriş Tarihi: 10.7.2017 11:11
Sivas'ta 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' programını kullandığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen il merkezinde ikamet eden 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Firari olan 5 şüpheliyi yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Sivas'ta 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı
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