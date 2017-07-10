Son dakika... KKTC Din İşleri Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

İlahiyat fakültesinden arkadaşlarını ziyaret için Diyarbakır'a giden KKTC Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bir arkadaşının evinden gözaltına alınan Atalay, 3 gün Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücalede Şubesi'nde tutuldu. Atalay, bugün (Pazartesi) erken saatlerde ifadesinin alınmasını için polis nezaretinde Mersin'e gönderildi.

KKTC protokolünde yer alan ve çifte vatandaş olan Prof Dr. Atalay, Türkiye'de bir üniversitede de ders verdiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde ifadesi alınacak olan Prof. Dr. Atalay'ın, Bylock kullandığı ve FETÖ üyelerine referans olduğu iddia ediliyor. Atalay'ın farklı kimliklere çıktığı ileri sürülen yurt dışı seyahatleri de mercek altına alındı.

FETÖ İLE BAĞLANTISI KIBRIS'TA YILLARDIR BİLİNİYORMUŞ!

Öte yandan Din İşleri Başkanı Talip Atalay'ın FETÖ ile bağlantısının Kıbrıs'ta yıllardır bilindiği ortaya çıktı. Kıbrıs'ta polemiğe neden olan uygulamalarıyla sık sık tartışma konusu olan Atalay'ın FETÖ bağlantısı Kıbrıs medyasında gündem olduğu belirtiliyor. Kibristime.com internet sitesinde 4 Mart 2014 tarihli haberde Atalay'ın FETÖ bağlantısı şöyle anlatılıyor:

" Hizmet-Sen Genel Başkanı Mehmet Kurumanastırlı Türkiye'deki Fethullah Gülen Cemaatine yakınlığı ile bilinen ve dini hizmetlerin durmasına neden olan Din İşleri Başkanı Talip Atalay görevden alınması gerektiğini ileri sürerek, Atalay'ın üç yıllık Din İşleri Başkanlığı dönemindeki bütün icraatlarını araştıracak bir komisyon kurulması gerektiğini savundu."