Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda H.Ö. (29), N.Y. (33), M.A. (36) ve Y.D. (46) gözaltına alındı.

Ayrıca, N.Y, M.A, ve Y.D. hakkında sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçlarını işledikleri gerekçesiyle işlem yapıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y, M.A. ve Y.D, tutuklandı, H.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.