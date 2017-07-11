15 Temmuz resmi tatil olacak mı? İşte cevabı...

FETÖ terör örgütünün ülkemizdeki birlik ve beraberlik ortamını bozmaya yönelik hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz resmi tatil olacak mı? İşte 15 Temmuz resmi tatil olacak mı sorusunun yanıtı...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?

15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1 Mayıs günü" ibareleri "1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini kullanmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor.