15 Temmuz şehitleri için 250 bini aşkın Yasin okundu

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve siviller için 250 binden fazla Yasin-i Şerif okundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında başlatılan "Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku" etkinliğinde, 249 bin Yasin-i Şerif okuma hedefi gerçekleştirildi.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında, 15 Temmuz gecesinin, milli iradeye karşı darbe teşebbüsü olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşların demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Herhangi bir güç ve kuvvetin farklı noktalar da kullanılmasına vatandaşların müsaade etmediğini ifade eden Aksoy, milli iradeyi temsil yetkisinin TBMM'de olduğunu, bu yetkinin de halktan alındığını vurguladı.

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Aksoy, 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün ortaya koyduğu tutumun mağlup olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kocaeli'de 15 Temmuz'la ilgili program kapsamında gerçekleştireceğiz birçok faaliyetimiz var. Bugün şehitlik ziyaretleri yapılacak. Sonrasında Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Gazilerimiz ziyaret edilecektir. 15 Temmuz'da 249 şehidimiz olmuştur. Bu şehitlerimizin hatırasına 249 bin Yasin okunması konusunda bir çalışma Kocaeli tarafından yürütülmektedir. Şu anda 269 bin 276 Yasin okundu. Hatimler de var. 15 Temmuz akşamı 81 ilden gelecek hafızlarla hatim okunacak."

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