15 Temmuz'dan yeni görüntüler ilk kez A haber'de

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken yeni görüntüler ortaya çıktı. Ankara'daki Türk Telekom binasının hain darbeciler tarafından basıldığı anlara ilişkin görüntüler ilk kez A Haber'de yayınlandı.

Ankara, Ulus'ta Türk Telekom binasına giren FETÖ'cü hainlerin şirket çalışanlarına yönelik kötü muamelesinin de görüldüğü anlar an be an güvenlik kameralarına kaydedildi.

Saat 22.17'yi gösterdiği anda bina içine giren hainler güvenlik görevlilerini yere yatıran darbeci hainler onları etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Görüntülerde darbeci hainin askerleri etrafında topladığı, talimat verdiği ve Türk Telekom görevlilerini tehdit ettiği görülüyor.

AYRINTILAR GELECEK...