Bakan Albayrak'tan 22. Dünya Petrol Kongresi katılımcılarına davet

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Sarayı'nda 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında çok sayıda yerli ve yabancı katılımcıya akşam yemeği daveti verdi.

BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE ENERJİDE GÜVENLİ LİMAN

"VERİMLİ VE ÖNEMLİ SONUÇLAR ÇIKARMASINI UMUYORUM"

Bakan Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında kongre katılımcılarıyla Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde buluştu.

Burada yaptığı konuşmada Albayrak, 19. yüzyılda inşa edilen Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bugünün oldukça yoğun geçen gündeminden bir an olsun sizleri ayırabilmekti hedefimiz. Umarım İstanbul'da güzel anılar biriktirmişsinizdir. Üç gün daha devam edecek etkinlikte 22. Dünya Petrol Kongresi'nin hepimiz için verimli ve önemli sonuçlar çıkarmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ DOSTU TARTIŞMALAR DEVAM ETSİN"

Albayrak, kongrenin üç yıl sonra ABD'nin Houston kentinde düzenleneceğini anımsatarak o zamana kadar enerji dostu tartışmaların devam etmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Albayrak'ın verdiği akşam yemeğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Pulitzer ödülü sahibi ve uluslararası danışmanlık şirketi IHS Markit'in Başkan Yardımcısı Daniel Yergin, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, BP Grubu Üst Düzey Yöneticisi Bob Dudley, Dünya Petrol Konseyi Başkanı Jozsef Toth ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve şirketin yöneticisi katıldı.

Yemekte, uluslararası katılımcıların yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Mehmet Bostan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan ile birçok kamu ve özel sektör temsilcisi de hazır bulundu.

EBRU ÇALIŞMASINI HEDİYE ETTİ

Yemekte ayrıca dünyaca ünlü ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil misafirler için bir sunum gerçekleştirdi. Albayrak, Barutçugil'in sunumu sırasında yaptığı ebru çalışmasını 22. Dünya Petrol Kongresi anısı olarak Toth'a hediye etti.