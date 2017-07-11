Bakan Albayrak'tan yoğun enerji diplomasisi!

22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında, İstanbul'a gelen bakanlar ve sektör temsilcileriyle ikili görüşmeler yapan Berat Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kongre kapsamında yürüttüğümüz enerji diplomasisi ile Türkiye'nin enerjide 'anahtar' ülke konumunu güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kongre'nin ilk gününde Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ile görüşen Albayrak, mevkidaşı ile iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldı.

Bakan Albayrak, sonrasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile ikili bir görüşme yaptı. Görüşmede, ülkeler arasındaki enerji ortaklığının nasıl geliştirilebileceği ele alındı.

Kongrenin ikinci gününde de yoğun bir görüşme programı yürüten Albayrak, Yemen Petrol ve Madenler Bakanı Sayf Muhsin Al-Sharif ile bir araya geldi.

Albayrak, daha sonra Pulitzer ödülü sahibi ve uluslararası danışmanlık şirketi IHS Markit'in Başkan Yardımcısı Daniel Yergin'i kabul etti.

Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Shri Dharmendra Pradhan ile ikili görüşme yapan Albayrak, sonrasında SUZLON Başkanı Tulsi Tanti'yi kabul etti.

Albayrak'ın, Cezayir Enerji Bakanı Mustapha Guitouni ve Mozambik Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Leticia Deusina da Silva Klemens ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerinde ülkeler arası iş birlikleri değerlendirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'u da kabul eden Albayrak, yoğun ikili görüşme trafiğini Dünya Petrol Konseyi Başkanı Jozsef Toth ile tamamladı.

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Shell Dünya Başkanı Van Beurden ve BP Grup CEO'su Bob Dudley'i kabul ettiği görüşmelere de katıldı.