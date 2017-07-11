Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitliğine gitti

FETÖ'cü hainlerin darbe girişimin birinci yılı nedeniyle anma programları bugün start aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı 15 Temmuz Edirnekapı Şehitliği oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitlik'te
Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi "demokrasi nöbeti" tutulacak, Erdoğan da nöbete katılacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri bugün başlıyor.
Bugün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin mezarlarının ziyaret edilmesiyle başlayacak etkinlikler 16 Temmuz sabahı sona erecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi, 81 ilde bir günlük demokrasi nöbeti tutulacak.
Darbe girişimine direnişin sembol mekanlarından TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kahramankazan ilçesi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel, Yenimahalle'deki MİT kampüsü, Çankaya Köşkü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve TÜRKSAT'ta da anma etkinlikleri düzenlenecek.