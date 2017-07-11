FETÖ'nün teknik ordusuna operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 'Teknik ordusuna' yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 105 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı.

TÜBİTAK ve Sürat Bilişim'in de aralarında bulunduğu teknoloji ağırlıklı kurumlarda çalışıp herhangi bir darbe girişiminde darbecilere teknik destek sağlayabilecekleri değerlendirilen Bylock kullanıcısı şüphelilerin adlerinde savcılık kararıyla gözaltı, hakimlik kararıyla da arama işlemi uygulandı.

105 KİŞİDEN 52'Sİ YAKALANDI!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bilişim yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 52'si yakalandı.

Sabah saatlerinde adreslere giren İstanbul polisi, Şüphelileri gözaltına alırken adreslerinde ise arama yaptı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.