Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Hürriyet'in haberi yalan çıktı!

Giriş Tarihi: 11.7.2017 17:38 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 17:44
Hürriyet'in gözaltı haberi yalan çıktı!

Bugün Hürriyet'te yer alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyüşe katılan tutuklu asker babası 'ın na alındığı haberi asılsız çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'dan İstanbul'a yürüyen ve oğlu 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde Boğaz Köprüsü'nden sivillere kurşun yağdıran asker öğrencilerden biri olan 'ın na alındığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

YİNE HÜRRİYET...

Hürriyet gazetesinin internet sitesi, FETÖ darbe girişiminden sonra tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç'ın babası Veysel Kılıç'ın, İstanbul Adliyesi'nde gözaltına alındığını iddia etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hürriyet'in gözaltı haberi yalan çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz