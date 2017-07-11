İşte 'Kontrollü Kaçış'ın kanıtı

Fotoğrafta Türkiye'nin tarihinde uğradığı en büyük ihanete ve yüzlerce şehite rağmen hain kalkışmaya 'kontrollü darbe' deme cüretini gösteren Kılıçdaroğlu yanında CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile korkup sığındıkları Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde oturduğu koltuktan televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri izlerken görülüyor.

Kılıçdaroğlu'ndan 'kontrollü oturuş'

Sözde adalet için yollara düşen ama 15 Temmuz'da saklanmayı tercih eden Kılıçdaroğlu sosyal medyanın gündemine girdi.

İşte o fotoğraf ve sosyal medya'da gündem olan tweetler