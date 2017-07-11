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konuştu sevinçten uçtu

Giriş Tarihi: 10.7.2017 21:31 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 01:43
Kılıçdaroğlu konuştu FETÖ sevinçten uçtu

'nun dün Maltepe miting alanında yaptığı konuşmayı firari tetikçileri öve öve bitiremedi...

CHP Genel Başkanı Kemal 'nun sözde 'adalet' yürüyüşünü tamamladığı Maltepe miting alanındaki konuşmasının yankıları devam ediyor. Meşru siyaseti hiçe sayıp resmen sokak çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına en çok terör örgütü mensupları sevindi

FİRARİ TETİKÇİLER ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
Türkiye'den kaçarak Avrupa ve ABD'ye kaçan firari 'cüler sosyal medya üzerinden harekete geçti. Örgütün medya yapılanması içerisinde yer alan isimler Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Firari FETÖ'cüler, , Abdulhamit Bilici, , Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramadı. İşte o tweetler:




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Kılıçdaroğlu konuştu FETÖ sevinçten uçtu
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