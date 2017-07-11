Mehmet Şimşek: Milletimiz demokrasiye sahip çıkmıştır

"Milletimiz 15 Temmuz gecesi o muazzam direnişi göstermese, belki de bu terör örgütü Türkiye'nin geleceğini yok edecekti, ipotek altına alacaktı. Türkiye'nin demokrasisi, Türkiye'nin hukuk devletini yok edeceklerdi. İşte aslında o nedenle 15 Temmuz'u unutturmamak lazım. Yani şehitlerimizi unutturmamak lazım. Çünkü sembolik bir günün yani ötesinde, aslında bir milletin geleceğine nasıl sahip çıktığını göstermesi açısından çok önemli. Hem kendi bağımsızlığına, hem de geleceğine, demokrasisine sahip çıkan bir millet. Güzel bir konsept, o günü tekrar en başından itibaren insan yaşıyor. Buradan çıkartılacak olan çok ders var. Dolayısıyla konsept olarak da güzel. Dışarıda şehitlerimizin isimleri var, içeride yine resimleriyle hakikaten hem onların yani şehitlerimizle birlikte olmanın, yani bu müzeyi ziyaret ederken o atmosferini yaşıyorsunuz. Ama aynı şekilde o gece herkesin bir anısı var. Herkesin o gece boyunca belli noktalarda hatırladıkları var. Şimdi bu ekranlar üzerinden, bu görüntüler üzerinden, bu sesler üzerinden aslında insanlar o geceye tekrar geri dönüyorlar."

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