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: 40 kişi hakkında kararı!

AA

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Giriş Tarihi: 11.7.2017 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 10:37
Son dakika: 40 kişi hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY sı kapsamında kapatılan nde görev yapan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) sı kapsamında kapatılan nde görev yapan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında kararı verildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında kapatılan üniversitede görev yapan 40 kişinin ByLock kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlandığı öğrenildi.

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Son dakika: 40 kişi hakkında gözaltı kararı!
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