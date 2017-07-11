Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 11 Temmuz..

Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda Fenerbahçe kadrosuna bir kanat oyuncusu bir de merkez santrafor katacak. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe için transferde en flaş gelişme Arsenal'ın Lucas Perez'i kadroya almaması oldu.

Fenerbahçe bu transfer için yoğun mesai harcıyor ancak oyuncunun İspanya'ya dönmek istediği biliniyor. İkinci bir Güiza olayı yaşamak istemiyorsa Fenerbahçe'nin bu transfer için daha iyi bir araştırma yapmasında fayda var.

Perez'in yanı sıra Stevan Jovetic de gündemde. Inter ile temaslarını sürdüren Sarı-lacivertliler eğer İtalyan ekibini ikna ederse Jovetic, Perez'e göre daha garanti bir seçim.

Kanatlar için ise Emre Mor Dortmund'la, Lens ise Sunderland'la antrenmanlara başladı. Kamp kadroları açıklandığında bu oyuncuların kalıp kalmayacağı netleşecek. Fenerbahçe'de bu kararlara göre harekete geçecek.

Öte yandan Fotomaç gazetesi Fenerbahçe'nin Lucas Moura'yı PSG'den satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini öne sürdü. PSG, bu oyuncuyu 40 milyon euro'ya transfer etmişti. Satış bedeli ise 30 milyon euro olarak belirlendi.

Bu arada Moussa Sow'un Fenerbahçe'ye dönmek istediğini kulübe bildirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler ise oyuncudan yıllık ücretinde indirim yapmasını istedi.

Fenerbahçe'nin Manchester City'den Bony'nin transferinden vazgeçtiği Fransız basınında yer aldı.