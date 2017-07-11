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TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 11.7.2017
08:12
Güncelleme Tarihi: 11.7.2017
08:16
Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin ve Hakkari kırsallarına düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi.
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