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TSK'dan flaş açıklama

Giriş Tarihi: 11.7.2017 08:12 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 08:16

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin ve Hakkari kırsallarına düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK'dan flaş açıklama
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