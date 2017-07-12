ABD ordusu teröristbaşını dergiye kapak yaptı!

ABD Harp Akademisi Terörle Mücadele Merkezinin "CTCSentinel" adlı dergisi, terör örgütü DEAŞ'la savaşı betimlediği gerekçesiyle omuzunda terörist elebaşı Abdullah Öcalanlı arma taşıyan bir teröristin görselini kapak fotoğrafı olarak kullandı.
ABD Askeri Akademisinin çıkardığı "CTCSentinel" dergisinin Rakka operasyonunu ele alan Haziran/Temmuz sayısının kapağında, bir PKK/PYD teröristinin fotoğrafı yer aldı.
Kolunda elebaşı Abdullah Öcalanlı armanın bulunduğu üniformayı giyen teröristin fotoğrafının altında, "Bir SDG üyesi, Rakka'nın Meşleb Mahallesi'nde yükselen dumanı incelerken (7 Haziran 2017)" yazısı bulunuyor.