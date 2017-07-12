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ABD'den Ankara'ya kritik ziyaret

Giriş Tarihi: 12.7.2017 13:48 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 13:49
ABD'den Ankara'ya kritik ziyaret

ABD Hava Kuvvetleri komutanını çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi

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ABD'den Ankara'ya kritik ziyaret
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