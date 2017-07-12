Ay yıldızı sırtlayan millet

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 Temmuz şehitleri anısına İstanbul ve Ankara'da iki anıt inşa edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak 15 Temmuz'da İstanbul'daki anıtın açılışını yapacak. Erdoğan, İstanbul'daki törenlerin ardından Ankara'ya geçerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısı karşısındaki anıtın açılışını gerçekleştirecek.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki alanda inşa ettirdiği 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yapım çalışmalarında sona gelindi. Anıt, 31.4 metre yüksekliğinde, dört yüzeyli bir kule şeklinde tasarlandı. Anıtın temel yapısında 125 ton çelik kullanıldı. Ressam Sinan Turaman'ın tasarladığı anıtta, çelik konstrüksiyon üzerine Safranbolu yeşil mermeri kullanıldı. Anıt, 8 köşeli Selçuklu yıldızının içine oturacak şekilde konumlanıyor.Her bir yüzeyde "tek millet", "tek bayrak", "tek vatan", "tek devlet" ifadeleri ayrı ayrı yer alıyor. "Tek bayrak" yazan yüzeyde, dalgalanan bayrak rölyefi bulunacak. "Tek millet" yazan tarafta ise 15 Temmuz gecesi direnen halkın ifade edildiği 81 insan silueti yer alacak. Anıtın, Külliye'ye bakan yüzeyinde "Tek Devlet" ifadesi ve Cumhurbaşkanlığı forsu yer alacak. Anıtın "Tek Vatan" yazılı yüzeyinde ise, Türkiye haritasının rölyefi ve 81 ilin ismi bulunacak.Anıtın iç kısmında da 249 şehidin özel olarak hazırlanmış portreleri yer alacak. İç kısmın ortasındaki mozoleye şehitlerin isimleri işlenecek. En üst kısımda 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in adı yer alacak. Anıt akşam saatlerinde özel olarak aydınlatılacak. Anıtın üst kısmında ay yıldızı sırtlayan 7 insan figürü, 15 Temmuz gecesi 81 ilde meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıkan vatandaşları sembolize ediyor.