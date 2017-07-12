'Milli İradenin Zaferi'' konulu panele katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen panele, şehit yakınları, gaziler, Bakanlar, ulusal ve yabancı medya temsilcileri, akademisyenler ile AK Parti teşkilatları katıldı. Panelde konuşan Albayrak şunları söyledi:

KONTROLLÜ DARBE DİYENLER, YA BU DARBENİN İÇİNDEDİR YA DA DESTEKLİYORDUR

"Son yüzyılın belki de en kanlı, belki Osmanlı tarihini de işin içine kattığımızda, yakın ve uzak tarihimizdeki en büyük ihaneti temsil eden, 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenler benim nazarımda 'ya bu darbenin içindesiniz ya da destekliyorsunuz demektir.

Bakan Albayrak 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı

BANA 'SENİN BABAN NİYE HAPİSTE' DEDİKLERİNDE...

15 Temmuz tüm ülke olarak hepimizin canlı yaşadığı kendine özgü hikayesi olan bir geceydi. Ali makamlara ulaşanlar başta şehitlerimiz sonra gazilerimizdir. Madalyayı orada aldılar. Cenab-ı Allah inşallah bizleri de onlarla birlikte haşreyler.

12 Eylül'de babasını bir darbe vesilesiyle hapse göndermiş çocuk olarak darbe dendiğinde 'senin baban niye hapiste?' dendiğinde darbe kültürünü çok ayrı bir duygusal bir çocukluk yaşamış biri olarak farklı bir imtihan olmadı.

BERAT ALBAYRAK O GÜN MARMARİS'TE OLMAYACAKTI

Benim için 15 Temmuz'un Allah'a hamdettiğim bir tarafı var ki o da şu; 15 Temmuz gecesi kader planında planlanan şekliyle Berat Albayrak o gün Marmaris'te olmayacaktı. Berat Albayrak'ın büyük oğlunun ricası vesilesiyle bir gün önce oğlunu kırmamak için apar topar oraya gelmesi kader planında orada olması hesapta benim bilgim dahilinde yoktu. O gece bu ülkenin çıkardığı son yıllarda tarihçiler bunu yazacak muhakkak ama liderinin yanında olmak Allah'a hamdettiğim en önemli noktalardan bir tanesi.