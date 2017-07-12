Başbakan Binali Yıldırım: Ana muhalefet adalet adı altında...

SETA Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Darbe görünümlü işgal girişimi milli destana dönüştü" dedi.

Bu ülkede darbe girşimi görmemiş insan yok diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Umud ediyorum ki 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yavrularımız böyle acılar yaşamasın" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Kimse merak etmesin, buradan açıkça söylüyorum. Bu hainler hak ettikleri cezayı hukuk içerisinde alacaklar. Bunların pişkin, pişkin arsızca masum rolü oynamalarından hiç ama hiç kimse etkilenmesin. Milletimizin, özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönlü ferah olsun" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"MİLLETİN KORKACAĞINI HESAP ETTİLER AMA YANILDILAR"

Bir dolara üniformalarına, inançlarını, bayraklarını sattılar. O gece Anadolu'nun her köşesinde meydanlara inen yalnız millet olma şuurunu ortaya koymadı. O milyonlar ülkesiyle kurduğu aidiyetin boyutunu cümle aleme gösterdi. Art arda bombalar yağarken, alçak uçuşlarla, sonic patlamalarla şehirdeki binaların camları aşağı inerken milletin korkacağını hesap ettiler ama çok yanıldılar.

Başbakan Yıldırım "Ana muhalefet tornistan yaptı"

"SETA'NIN ÇALIŞMASINI HERKES OKUMALI"

Birbirlerini o güne kadar tanımamış insanlar ölümüne kardeş oldu. O gece milletimiz Türk milletinin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği gündür.

Bu şuurun hangi noktada ortaya konması bakımından SETA'nın hazırladığı toplumsal algı çalışmasını herkesin okumasını rica ediyorum. Bu araştırmada sokağa çıkan vatandaşlarla görüşmelere yer verilmiş.

* Sela okunduğu için sokağa çıktım. Çünkü zamansız selanın cihad çağrısı olduğunu biliyordum.

*Vatan elden gidiyor diye düşündüm.

*Ben Erzurumluyum yanımda Hakkarili, Diyarbakırlı, Edirneli biri vardı. Hepimiz yan yana tanklara karşı mücadele veriyorduk.

* Bir CHP seçmeni ise şöyle diyor: OHAL kararının arkasındayız. Yapılacak düzenlemelerin sorunun halledileceğine inanıyoruz. CHP yönetiminin bu sese kulak vermesini diliyoruz.

"ANA MUHALEFET 'ADALET' ADI ALTINDA FETÖ'CÜLERİ MASUM GÖSTERİYOR"

15 Temmuz'u kontrollü darbe diye niteleyenler baktı ki tutmadı, tornistan yaptı şimdi 20 Temmuz darbesi diyorlar. Bu akıl tutulmasıdır. Ana muhalefetin 'adalet' adı altında FETÖ'cüleri masum gösterme çabalarına şahit oluyoruz.

15 Temmuz'dan bu yana FETÖ örgütü ile kararlı bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. Aynı zamanda üç t erör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz. KHK'ler ile FETÖ mensubu olduğu belirlenenler kamu ile ilişiği kesildi.

Büyük oranlarda tasfiye edildiler. Örgütün medya, finans, bürokrasi ayağı açığa çıkarıldı. Okullar, yayın organları kapatıldı. Bu kararlı mücadele ilerleyen süreçte de hiç şüphesiz devam edecek.

Bu örgütle mücadele eden rahmetli Erbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştur. Bunun dışında siyasi liderler bu örgütle iyi geçinmişlerdir.

Yenikapı ruhunu taşıyamayanlar oldu ama bu kapı her daim açık olacak. Şehitlerimizin ruhunu incitmeye kimsenin hakkı yok.

"OHAL KOMİSYONU 17 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR"

Memuriyetten çıkarılanlarla ilgili itiraz yolunu açtık. OHAL'de memuriyetine son verilenler yargıya gidemiyordu.

Komisyon, 17 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başlıyor. Hazırlıkları bitti, dosya kabul etmeye başlayacak. 7 hakimden oluşuyor, 200'e yakın uzmanla çalışacak.

Başbakan Binali Yıldırım SETA Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu