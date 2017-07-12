Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Şehitlerimizin en küçüğü 15, en büyüğü 63 yaşında. 9 yaşında olan iki gazimiz Batuhan ve Görkem Mert de bugün bizlerle beraber. Şehit ve gazilerimizin yaş ortalaması yüzde 36. Bu ne demek? Meydana inen vatandaşlarımızın çoğu yaş aralığı olarak hayatının baharında olan insanlar. Hanım kardeşlerimiz o gece en ön saflarda yerini almıştır. Eğitim durumuna baktığımızda şehit ve gazilerimizin yüksek olduğuna şahit oluyoruz. Bu sonuçlardan da anlıyoruz ki, o gece sokağa çıkan vatandaşlarımız bilerek, isteyerek meydanlara akın etmiştir. Ailelerimiz çocukların geleceği için Türkiye'ye sahip çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güven ve davetini, demokrasiyi koruma duygusu milleti sokağa dökmüştür. Meydanlara inen vatandaşlarımız hiçbir aşırılıkta bulunmamıştır.

Başbakan Yıldırım: Milletimize yapılan bu kötülüğün hesabını soracağız!

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKAN HİÇ KİMSE KAMU MALINA ZARAR VERMEDİ



O gece hiçbir direnişçimiz kamu malına zarar vermemiştir. Tabloya bakıldığında ikinci bir istiklal savaşı mücadelesi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tank karşısında iman gücüyle çıkan bu milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Bu mübarek vatanın bir evladı olduğu için gurur duyuyorum. Sizlerle aynı havayı teneffüs edip aynı yolda yürüdüğüm için bahtiyarım. 15 Temmuz gecesi bütün Türkiye aynı duyguda birleşti. Büyük bir aşkla ülkesine, demokrasisine, geleceğine sahip çıktı. 80 milyon vatan evladına ve şehitlerimize söz veriyorum. Bu aziz vatanı namart ve kalleşler çiğneyemeyecektir. Rengini şehitlerimizin temiz kanından alan bu al bayrak hiç bir zaman inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecektir.