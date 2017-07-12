Boğaziçi’ni kana buladılar

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da sadece eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde 34 vatandaş şehit edildi, 346 kişi yaralandı. Köprüde askerlerin halk üzerine kurşun yağdırması, hain kalkışmanın akıllara en çok kazınan görüntülerinden oldu. Kent genelinde de 2'si asker, 5'i polis, 89 kişi şehit oldu, 685 kişi yaralandı. İşte 15 Temmuz'un İstanbul'daki bazı kritik adresleri:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Boğaziçi Köprüsü'nde kahpe kurşunların hedefi oldu. Köprüde sırt çantasıyla darbecilere karşı koyan Safiye Bayat'ın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri o gecenin simge görüntülerindendi. Boğaziçi Köprüsü'nün adı o geceden sonra "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi.Fatih Sultan Mehmet (FSM)Köprüsü'nde 3 şehit, 63 yaralı vardı. Buradaki olaylardan sorumlu tutulan 61 haine dava açıldı.Çengelköy'de, saat 22.30 sıralarında hem Kuleli Askeri Lisesi'nden hem de çevre yerlerden gelen tanklarla, Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Mürsel Çıkrıkçı komutasındaki darbeciler Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'ne ateş açtı. Vatandaş polise destek oldu. 8 kişi şehit düştü, 140 kişi yaralandı. Soruşturmada 156 asker şüpheli.İstanbul Valiliği'ni, Metris Kışlası'ndan çıkan 12'si rütbeli 90 asker işgal etti. 90 askerin başındaki Albay Nizamettin Aydın polislere "Ordu adına geliyoruz, buranın güvenliği bizden sorulur, silahlarınızı teslim edin" dedi. Polis-halk el ele darbecileri etkisiz hale getirdi.İstanbul'da darbeci subaylarınüs olarak kullandığı Maltepe'dekiGeneral Nurettin BaranselKışlası'ndan çıkan 28'i subay veastsubay 62 asker, Sabiha GökçenHavalimanı'nı işgal etti. Tank komutanıastsubay Ferhat Daş "Halka ateşedeceğime kendime sıkarım. Benvatan haini değilim" diyerek tankıniçinde intihar etti.Tuzla'da Deniz Harp OkuluKomutanı Tümamiral Mesut Özel, darbeci9 subay tarafından, ellerini kelepçelendiktensonra rütbeleri sökülerek,Maltepe Askeri Cezaevi'ne konuldu.Bayrampaşa'daki Çevik KuvvetŞube Müdürlüğü'nü ele geçirmekamacıyla 66. Mekanize PiyadeTugay Komutanlığı'ndan 17'si rütbeli58 asker, saat 21.30'da 2 tanklayola çıktı. Başlarındaki Yarbay KadirYıldız "İhtilal oldu. Hulusi Akar'ı daaldık. Cumhurbaşkanı tutuklandı. Herkes silahlarını bıraksın" dedi.Borsa İstanbul'u 15 asker işgal etti. Hainler, 2 vatandaşı şehit ederken, 46 kişiyi de yaraladı.