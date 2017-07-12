Boğaziçi’ni kana buladılar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da sadece eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde 34 vatandaş şehit edildi, 346 kişi yaralandı. Köprüde askerlerin halk üzerine kurşun yağdırması, hain kalkışmanın akıllara en çok kazınan görüntülerinden oldu. Kent genelinde de 2'si asker, 5'i polis, 89 kişi şehit oldu, 685 kişi yaralandı. İşte 15 Temmuz'un İstanbul'daki bazı kritik adresleri:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Boğaziçi Köprüsü'nde kahpe kurşunların hedefi oldu. Köprüde sırt çantasıyla darbecilere karşı koyan Safiye Bayat'ın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri o gecenin simge görüntülerindendi. Boğaziçi Köprüsü'nün adı o geceden sonra "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi.
ÇENGELKÖY DİRENİŞİ
Fatih Sultan Mehmet (FSM)
Köprüsü'nde 3 şehit, 63 yaralı vardı. Buradaki olaylardan sorumlu tutulan 61 haine dava açıldı.
Çengelköy'de, saat 22.30 sıralarında hem Kuleli Askeri Lisesi'nden hem de çevre yerlerden gelen tanklarla, Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Mürsel Çıkrıkçı komutasındaki darbeciler Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'ne ateş açtı. Vatandaş polise destek oldu. 8 kişi şehit düştü, 140 kişi yaralandı. Soruşturmada 156 asker şüpheli.
İstanbul Valiliği'ni, Metris Kışlası'ndan çıkan 12'si rütbeli 90 asker işgal etti. 90 askerin başındaki Albay Nizamettin Aydın polislere "Ordu adına geliyoruz, buranın güvenliği bizden sorulur, silahlarınızı teslim edin" dedi. Polis-halk el ele darbecileri etkisiz hale getirdi.
TANKIN İÇİNDE İNTİHAR ETTİ
İstanbul'da darbeci subayların
üs olarak kullandığı Maltepe'deki
General Nurettin Baransel
Kışlası'ndan çıkan 28'i subay ve
astsubay 62 asker, Sabiha Gökçen
Havalimanı'nı işgal etti. Tank komutanı
astsubay Ferhat Daş "Halka ateş
edeceğime kendime sıkarım. Ben
vatan haini değilim" diyerek tankın
içinde intihar etti.
Tuzla'da Deniz Harp Okulu
Komutanı Tümamiral Mesut Özel, darbeci
9 subay tarafından, ellerini kelepçelendikten
sonra rütbeleri sökülerek,
Maltepe Askeri Cezaevi'ne konuldu.
Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü'nü ele geçirmek
amacıyla 66. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı'ndan 17'si rütbeli
58 asker, saat 21.30'da 2 tankla
yola çıktı. Başlarındaki Yarbay Kadir
Yıldız "İhtilal oldu. Hulusi Akar'ı da
aldık. Cumhurbaşkanı tutuklandı. Herkes silahlarını bıraksın" dedi.
Borsa İstanbul'u 15 asker işgal etti. Hainler, 2 vatandaşı şehit ederken, 46 kişiyi de yaraladı.
YARIN: DARBENİN ARKASINDAKİ FETÖ DELİLLERİ...