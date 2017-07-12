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Büyük DEAŞ operasyonu! 233 kişi gözaltında

Giriş Tarihi: 12.7.2017 15:15 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 15:18
Büyük DEAŞ operasyonu! 233 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü 29 ilde yapılan DEAŞ operasyonlarında 233 kişinin gözaltına alındığına açıkladı.

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Büyük DEAŞ operasyonu! 233 kişi gözaltında
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