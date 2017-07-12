Engelli memur alımı ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

2017 yılı engelli memur alımları başvuru tarihleri belli oldu. Peki 2 bin 545 engelli memur alımları ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 2 bin 545 engelli memur alınacağı kaydedildi. İnternet üzerinden yapılacak olan başvurular Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi sitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Engelli memur kadrolarına yapılacak olan başvuru için belirlenen tarihler neler?

ENGELLİ MEMUR ADAYLARI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre başvurular 12 Temmuz-21 Temmuz tarihleri arasında www.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel alımı amacıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadroların mevzuata uygunluk açısından incelendikten sonra tercih kılavuzu yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiği bildirilen açıklama şu şekilde;

"Engelli memur adaylarının başvuruları 12-21 Temmuz 2017'da ÖSYM Başkanlığı tarafından 'www.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden alınacaktır. Bu yerleştirmelerde, lisans düzeyinden bin 348, önlisans düzeyinden 507, lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2 bin 545 kadroya atama yapılacaktır."