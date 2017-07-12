Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyayı bu yalanlarla kandırmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabileceğini" ifade etti. Erdoğan eğer AB Türkiye'yi üyeliğe kabul etmeyeceğini söylerse Türkiye bunu rahatlatıcı bulacağını ifade etti.

"LÜTFEN DÜNYAYI BU YALANLARLA KANDIRMAYALIM"

Erdoğan tutuklu gazetecilere ilişkin soruya karşılık tutuklu olan 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti, "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" dedi.

"B VE C PLANLARIMIZI BAŞLATIRIZ"

AB zamanımızı boşa harcıyor diyen Erdoğan "Biz sözlerimizde sadık olduk. Eğer AB açık bir şekilde Türkiye'yi kabul edemeyeceğiz diyorsa bu bizim için rahatlatıcı olacaktır. B ve C planlarımızı başlatırız" ifadelerini kullandı.

"AB ZAMANIMIZI BOŞA HARCIYOR"

Başbakanlığının ilk döneminde Türkiye'nin Avrupa Birliği liderler zirvelerinde sessiz devrim gerçekleştirmiş bir ülke olarak tanımlandığını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi aynı AB yalnızca bizi liderler zirvesine davet etmemekle kalmıyor, zamanımızı da boşa harcıyor. Şimdi durum bu" dedi.

"TÜRKLERİN ÇOĞU AB'Yİ İSTEMİYOR"

Erdoğan, Türklerin çoğunluğunun AB'ye girmek istemediğini, AB'nin Türkiye'ye karşı tavrının samimiyetsiz olduğunu vurguladı.