FETÖ’nün bilişim yapılanmasına operasyon: 52 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında, örgütün deşifre edilen bilişim ve teknoloji alanındaki yapılanmasına yönelik dün sabah erken saatlerde operasyon kararı alındı. Savcılığın 105 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma talimatı üzerine polis ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı. Şüpheliler arasında daha önce Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk HavaYolları, HAVELSAN, Türk Telekom ve Sürat Bilişim gibi şirket ve kurumlarda yönetici ve teknik personel olarak çalışmış ve ihraç edilmiş kişilerin de bulunduğu belirtildi.Şüphelilerin ByLock kullanıcısı ve Bank Asya müşterisi oldukları ve 15 Temmuz darbe girişimine teknik destek verdikleri öne sürüldü. Bunlardan bazılarının TRT, aHaber gibi TV kanallarına giderek teknik eleman olarak yayınları ve telefon hatlarını kesmek için görevlendirildikleri saptandı. Şüphelilerden 52'si gözaltına alındı. Diğerlerini arama çalışmaları ise sürüyor. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.