Türkiye'nin en iyi haber sitesi

FETÖ'nün Bylock'çu gazetecilerine operasyon

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 12.7.2017 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 12:16
FETÖ'nün Bylock'çu gazetecilerine operasyon

FETÖ üyesi medya mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı bylokçu olan 17 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 7'si yakalandı. 8 şüpheli ise her yerde aranıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Tamamı örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylokçu kullanıcısı olan ve haklarında adli soruşturma yürütüldüğü belirtilen 17 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından yürütülen bu operasyon kapsamında şüphelilerden 7'si yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edildi. 8 şüphelinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İŞTE O İSİMLER

Gözaltı kararı verilenlerden Efnan Yılan, Faysal Ata, Rabia Keleş, Satı Demirci, Şüle Rıdha, Uğur Yıldız, Tuba Ekin yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün Bylock'çu gazetecilerine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz