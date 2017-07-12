Fikret Hakan'ın ölümüşye ilgili şok iddia

Onur Akay, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fikret Hakan'ın hastanede ve evde çekilen son fotoğraflarını Facebook hesabından yayımladı.

Sosyal medyadan duyurduğu ölüm haberleriyle dikakti çeken Akay, Yeşilçam efsanesi Fikret Hakan ile ilgili paylaşımına şu notu yazdı:

"Fikret Hakan'ın ölüm sebebi yanlış yazıldı. İşte asıl ölüm sebebi ve hayranlarına hatıra kalması için evde ve hastanede çekilen son fotoğrafları...

Fikret Hakan'la Mayıs ayında hastaneye kaldırılmadan çok kısa süre önce telefonla konuşmuştum. bugün, yakın arkadaşım Fikret Hakan'ın manevi kızı Nursel Eroğlu ve değerli oyuncu Salih Güney'le telefonda konuştum. Nursel, 'Fikret Hakan akciğer kanseri değildi. Doktorlar hiçbir zaman kanser teşhisi koymadı. Akciğerinde 'bir leke var' dediler ve o lekeyi lazerle yok ettiler' dedi. Salih Güney ise "Cenaze tarihi tam olarak duyulmadığı için katılım az. Bugün kaldırılmamalıydı' diyerek isyan etti.



EVDE YERE DÜŞMÜŞ!

Fikret Hakan, 21 Mayıs'ta evde yere düşmüş ve Nursel'i aramış. 32 yıllık hayat arkadaşı ise o sırada Bodrum'da bulunuyormuş. Fikret Bey, 'Nursel ben düştüm hemen gel' demiş ve o da hemen apar topar yanına giderek ambulans çağırmış. Fikret Bey, Kartal Araştırma Hastanesi'nde yakın bir doktor arkadaşı olduğu için orayı tercih etmiş ve oraya gitmişler. Tahlillerin tamamı temiz çıkmış, ancak ateşi olduğu için hastaneye yatarak araştırmak istemişler.

NEFESİ TIKANDIĞI İÇİN VEFAT ETMİŞ!

Geçtiğimiz Cuma günü taburcu olmuş ve geçtiğimiz Pazartesi günü eşi ile birlikte kontrol amaçlı hastaneye gitmiş. Ancak hastanede balgam nedeni ile nefesi tıkanmış. Hemen müdahale etmişler ama maalesef kurtaramamışlar. Nur içinde yatsın inşallah."