İstanbul'da 6 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 6'sı Türk 31 kişinin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre yapılanmasına yönelik 6 ilçede operasyon gerçekleştirdi.

Fatih, Bağcılar, Başakşehir, Eyüp, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da daha önceden tespit edilen 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen terör polisi, örgüt yanlısı 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Devam eden operasyonlar kapsamında Suriye gibi çatışma bölgelerine gitme şüphesi taşıyan 25 yabancı uyruklu şahsın da yakalandığı bildirilirken, hücre üyelerinin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve 1 adet kuru sıkı tabancanın ele geçirildiği belirtildi.

Terörle Mücadele Polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu 25 kişinin sınır dışı edildiği kaydedilirken, yakalanan Türkiye uyruklu 6 şüphelinin ise Vatan Caddesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü aktarıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

