İzmir'de 21 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yapılan istihbari çalışma sonucu FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde terör örgütü DEAŞ'ın kentte ses getirecek silahlı bir eylem hazırlığı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Terör polisi DEAŞ'lı zanlıları takibe aldı. Adresleri tespit edilen teröristlere yönelik operasyon için bugün düğmeye basıldı. İzmir'in Torbalı ve Menemen ilçeleri ile Hatay ilinde yapılan operasyonda 21 terörist kıskıvrak yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital doküman ile kitap ele geçirildi.

HEDEF KONAK MEYDANI

Ayrıca terör örgütü DEAŞ'a ait bayrak, flamalar ile silahlı eylemde kullanılmak üzere saklanan bir adet av tüfeği, bir adet 7.65 ruhsatsız tabanca ile iki adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada zanlıların FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde Konak Meydanı'nda yapılacak olan demokrasi nöbetlerini hedefledikleri belirlendi. DEAŞ'lı teröristlerin ellerindeki silahlarla kalabalığa saldırı düzenleyebilecekleri ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

5 KİŞİ ARANIYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 26 teröriste yönelik gözaltı kararının bulunduğu belirtildi. İzmir polisinin hakkında gözaltı kararı bulunan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.