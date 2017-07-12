Kılıçdaroğlu fotoğraflarındaki şok ayrıntı: Memleket yanarken kostüm değiştirmiş!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı anlarda çektirdiği öne sürülen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerdeki detaylar soru işaretlerine neden oldu.

Sosyal medyada servis edilen fotoğrafların ilkinde Kılıçdaroğlu, Basın Danışmanı Onur Konuralp ve İl Başkanı Cemal Canpolat ile birlikte ayakta televizyona bakıp darbe girişimine ait görüntüleri izliyor. Bu güne kadar havalimanından kaçtıktan sonra bütün gece o evde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun üzerinde ceketi bulunuyor. Bir yıl sonra ortaya çıkarılan görüntülerin ikinci karesinde ise Kılıçdaroğlu'na ceketi çıkarttırılıp çayı önüne konularak bir poz daha verdiriliyor. Asıl bomba ise memleketin cayır cayır yakılmaya çalışıldığı ve milletin canıyla işgale direndiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'nun kravat değiştirecek kadar başka bir gündeminin olması...

İşte o kareler