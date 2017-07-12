Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'daki unda çıktı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 12.7.2017 07:04 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 07:15
Konya'daki DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

'da polisin terör örgütü 'ın hücre evine düzenlediği da çıkan da, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 05.30 merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirtilen terör örgütü üyelerine yönelik düzenlendi.

Özel Harekat polisi eşliğinde daha önceden belirlenen 10 adrese yapılan baskında Yorgancı Mahallesi'nde örgütün hücre evi olduğu belirtilen bir villada çıktı.

Çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü. Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar ve basın mensupları da güvenlik önlemleri kapsamında hücre evine yaklaştırılmıyor.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'daki DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz