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Meclis 15 Temmuz raporunu tamamladı

Giriş Tarihi: 12.7.2017 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 17:22
Meclis 15 Temmuz raporunu tamamladı

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı, Meclis Başkanlığı’na sundu

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Meclis 15 Temmuz raporunu tamamladı
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