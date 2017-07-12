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'lılar, - karayolunda araç yaktı!

DHA

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Giriş Tarihi: 12.7.2017 21:31 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 21:31
PKK'lılar, Tunceli-Pülümür karayolunda araç yaktı!

terör örgütü mensupları, bugün saat 13.00 sıralarında - karayolu Kocakoç Köyü mevkiinde yol keserek bir kamyoneti yaktı.

Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "12 Temmuz 2017 günü saat 13.00 sıralarında Tunceli- karayolu Kocakoç Köyü mevkiinde, yol silahlı ve teçhizatlı 2 terör örgütü mensubu tarafından kesilmiş ve bölgeden geçmekte olan kamyonet tipi araç teröristler tarafından yakılmıştır. Olayın öğrenilmesine müteakip bölgeye itfaiye ekibi ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı birlikler sevk edilmiş, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yanan araç söndürülmüştür. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılmıştır" denildi.

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PKK'lılar, Tunceli-Pülümür karayolunda araç yaktı!
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