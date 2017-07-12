Washington’da “15 Temmuz direnişi eski Türkiye’yi yok etti” mesajı

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Washington merkezli düşünce kuruluşu Global Policy Institute (GPI) ve 15 Temmuz Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği konferansta açılış konuşmasını yapan gazeteci Bayramoğlu, darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesinde farklı görüşte insanların ülkeleri için bir araya geldiklerini vurguladı.İçinde 15 Temmuz'da şehit olanların yakınlarının da olduğu bir grup insanla 15 Temmuz Derneği kurduklarını söyleyen Bayramoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, ülkeleri için canını ortaya koymuş şehitlerin ailelerine ve gazilere her türlü yardımı sağlamıştır. Bizim bu derneği kurarken temel amacımız, bu aileler ile kardeşlik hukuku kurmak, bağları güçlendirmek ve 15 Temmuzun asla unutulmaması için iletişim faaliyetleri yapmaktır" dedi.Derneğin şu ana kadar şehit ailelerinin tamamını ve 1400 gazinin evini ziyaret ettiğini söyleyen Bayramoğlu, ailelerin psikolojik durumlarının ve olası ihtiyaçlarının tespit edildiğini vurguladı.Bayramoğlu, şehit ve gazi ailelerinin olumsuz uluslararası yayınlar nedeniyle üzgün olduğunu belirtti ve 19 ülkeden 121 gazeteciyle gazilerin buluşturularak o gece yaşananların ilk elden medya mensuplarına ulaştırıldığını belirtti.Bayramoğlu şöyle konuştu:"Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir haber ajansı şehit yakınları ile görüşmek için bize başvurdu. Şehit aileleri bu kurumlarla görüşmek istemiyor. Bazılarının 'Erdoğan'ın destekçileri koyun gibidir o ne derse onu yaparlar' başlığı ile haber yaptıkları düşünülürse bu tavrı anlamak zor değil. 15 Temmuzla ilgili olarak Batı medyasının ikiyüzlü ve acıya duyarsız bir tutum içinde olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar politik bir angajman ötesinde, kendi ülkelerinin demokrasisi için sokağa çıktılar. Bütün bunların yanında, bu sorunlu öteki bakışını eleştiren ve meselelere demokrasi zemininden bakan tüm akademisyen, gazeteci ve düşünürlerin varlığı ise umut verici."