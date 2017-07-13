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şehidi , kabri başında anıldı

İHA

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Giriş Tarihi: 13.7.2017 15:11
15 Temmuz şehidi Yasin Yılmaz, kabri başında anıldı

hain darbe girişimi sırasında, Ankara Kazan'da bulunan Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığına açılan ateş sonucu şehit olan , Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü Beldesinde bulunan kabri başında dualarla anıldı

darbe girişimi sırasında, Ankara Kazan'da bulunan Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığından şehit düşen , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kabri başında anıldı. Anma programına Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, İlçe Kaymakam Vekili Murat Kaplay, AK Parti İlçe Başkanı Önder Gürel katıldı.

15 Temmuz vesilesiyle, vatan için canını ortaya koyan kahramanları minnetle andıklarını belirten Belediye Başkanı Suphi Daştan, "Unutmayalım ki bugünkü birliğimizi o gün kahramanca meydanlara çıkan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vatan sahipsiz değildir. Şehit kanı ile yoğrulmuş topraklarda yaşıyoruz. İhanet çetelerini ve maşalarını bir kez daha lanetle kınıyoruz. Bu millet asaletini, birliğini ve berberliğini korudukça ülkemizin bayrağı asla yere düşmeyecektir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da en önemli noktalardan birisi olan Kazan'da bulunan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hainlere karşı duran hemşerimiz Yasin Yılmaz'ı rahmetle anıyoruz" dedi.

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15 Temmuz şehidi Yasin Yılmaz, kabri başında anıldı
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