15 Temmuz’u kana bulayacaklardı

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Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DEAŞ terör örgütü üyeliğinden yargılanan Ahmet Y.'nin 2 hafta önce Konya'nın Meram ilçesinde 2 katlı villa kiraladığı bilgisine ulaşan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kentin en işlek bölgesi olan ve Valilik Konağı ile askeri personel taşıyan servis araçlarının güzergâhındaki villa takibe alındı. Özel Harekât polisleri dün sabaha karşı villaya operasyon düzenledi. Villanın bahçesinde nöbet tutan bir terörist, özel harekât polislerine ateş açtı. Yaklaşık 2.5 saat süren çatışmanın ardından bir terörist evin bahçesinde, 2'si çatı katında, 2'si ise bodrum katta öldürüldü. Hafif yaralanan 4 polis Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıktan kısa süre sonra taburcu edildi. Hücre evinde yapılan aramada ise cephanelik çıktı. 5 Kalaşnikof silah, 3 kilo TNT patlayıcı, canlı bomba yelekleri, bir tabanca ve silahlara ait yüzlerce mermi ele geçirildi. Hücre evini yaklaşık 15 gün önce kiralayan Ahmet Y. hakkında Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. Villayı sürekli kontrol altında tutan polis, eylem için silah ve mühimmat geldiğini belirleyince operasyon kararı aldı. Polisin 11 farklı adrese düzenlediği baskınlarda ise 8 DEAŞ'lı yakalandı. Öldürülen teröristlerin kendilerine getirilen bomba ve silahlarla en az 4 ilde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde kanlı eylem yapma hazırlığında oldukları, Konya'daki hedeflerinin ise Mevlana Meydanı olduğu belirtildi. Hücre evinin 1 kilometre ilerisinde Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 500 metre ilerisinde ise valilik konağı bulunuyor. Yakınında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan kafeterya ve restoranların bulunduğu villanın örgüt üyeleri tarafından dikkat çekmemek için özellikle seçildiği tahmin ediliyor.Operasyonun tamamlanmasının ardından Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman hücre evinde incelemede bulundu. Çatışmada hafif sıyrıklarla yaralanan Özel Harekat polislerinden birinin başındaki kaska mermi isabet ettiği öğrenildi. İçerisinde mermi saplı halde olan kaskı Cumhuriyet Savcılığı delil olarak aldı. Çatışmanın sona ermesinin ardından Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, telsizden operasyona katılan polislere teşekkür etti. Şükrü Yaman, "Operasyonda görev alan tüm silah arkadaşlarımı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum" dedi. Bu arada Ahmet Y.'ye evi kiralayan emlak firmasında görevli 3 kişi de gözaltına alındı. Evin sahibinin belirlenmesinin ardından ifadesine başvurulacağı bildirildiHücreevinin karşısındaoturan Şenay Ç., silah sesleriyleuyandıklarını belirterek,"Daha önce burada bir müzik grubuoturuyordu, işyeri olarak kullanıyordu.Sonra kiralık levhasını gördük.15 -20 günöncesine kadar da kiralık yazısı vardı. Bizdaha önce bu kişileri hiç görmedik, konuşmadık.Teröristler burnumuzun dibinekadar girmiş. Sabah silah sesleriyleuyandık. Ne olduğunu anlayamadık.Çok sayıda özel harekat polisive zırhlı araçlar vardı"dedi.