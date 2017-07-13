4 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük ile birlikte İstanbul, Sakarya ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.B., H.S., Y.Y., B.B., M.B. ve S.B. gözaltına alındı. E.B. ve H.S.'nin Karabük'ün Eskipazar İlçesi'ndeki evlerinin alt katındaki boş ahırda, toprağa gömülü kavonoz içinde 5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. 'Uyuşturucu madde temin ve ticaretini yapmak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin sorgusu sürüyor.



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