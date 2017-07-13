Ab destekte zayıf kaldı güvenimizi sarstı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı
, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı öncesinde SABAH'a özel röportaj verdi. Darbe girişiminin etkisini, "Türkiye ile AB arasında bir güven bunalımına neden olmuştur" diye tanımlayan Kaymakcı, "Türkiye'nin kurumlarını ve demokrasisini savunma hakkından daha çok darbe girişimi sonrası alınan önlemlerin orantılılığına yoğunlaşan AB kurumları ve liderleri, ülkemizde güven ve itibar kaybına uğramışlardır" dedi. Kaymakçı, bu "güven bunalımı havasının" 25 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Başkanları ile yaptığı görüşmelere kadar devam ettiğinin altını çizdi.
ORTAK ADIMLARI ENGELLEDİ
FETÖ darbe girişiminin olumsuz bir Türkiye algısı ürettiğini belirten Kaymakcı, bu kalkışmanın Türkiye- AB ilişkilerinde her alanda işbirliği ve atılmayı bekleyen ortak adımları engellediğini ve Türkiye'nin AB nezdindeki görüntüsünü olağanüstüye ve olumsuza çevirdiğini belirterek, "Darbe girişimi sonrası hukukun üstünlüğü ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde Olağanüstü Hal ilan etmek zorunda kalan Türkiye, üyelik müzakerelerine başlamanın gereği olan Kopenhag Siyasi Kriterleri'nden uzaklaşmakla suçlanmış ve AB tarafı 2016 Aralık ayında mevcut koşullarda üyelik müzakerelerinde fasıl açılmasının öngörülmediğini duyurmuştur" dedi.
"VİZESİZ SEYAHAT GECİKTİ"
Kaymakcı, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk vatandaşlarının 2016 sonundan önce Schengen ülkelerine vizesiz seyahat olanağını da sekteye uğrattığını belirtti. Diğer yandan, darbe girişimi sonrası ortaya çıkan güven bunalımı ve olumsuz görüntü nedeniyle AB, Türkiye ile Gümrük Birliği güncelleme (GBG) müzakerelerini de bir süre geciktirmeyi tercih ettiği hatırlayan Kaymakcı, "Bu süreçte bazı çevreler GBG'ni siyasal koşullara da bağlama eğilimine girmişlerdir" diye ekledi. Büyükelçi sözlerini, "FETÖ/PDY, sadece Türkiye değil faaliyet gösterdiği birçok ülkede Truva atı gibi yönetime sızmaya ve görünenin ötesinde faaliyetler yürütmeye çalışan sinsi bir örgütlenmedir. Bu bakımdan AB ve AB ülkelerinin de FETÖ'ye karşı önlemler alması önem arz etmektedir" ifadeleriyle tamamladı.
EN AZINDAN KAÇTIKLARI ÜLKEDE YARGILANSINLAR
Büyükelçi
Faruk Kaymakçı, Avrupa'nın FETÖ üyelerini himaye etmesi hakkında şunları kaydetti: "15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'nün de eklenmesiyle Türkiye daha fazla terör örgütüyle eşzamanlı mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ancak, 15 Temmuz sonrası Batı başkentlerinde kalan veya buralara kaçan FETÖ bağlantılı çevrelerin, bulundukları ülkeye iltica etme gayretleri ve hatta bunlardan bazılarının bu ülkelerin kamu kurumlarında istihdam edilmeleri, Türkiye ile AB ülkeleri arasında terörle mücadele ve istihbarat işbirliğine gölge düşürmüştür. Türkiye, darbeye karışan FETÖ'cülerin iadesini beklemektedir. Darbeye karışan veya FETÖ bağlamında suç işleyenlerin en azından bulundukları ülkelerde yargılanmaları evrensel hukukun bir gereğidir."