Başbakan Yıldırım'ın Gambiya Dışişleri Bakanını kabulü

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe'yi kabulünde, Gambiya ile ikili ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusundaki ortak iradenin teyit edildiği belirtildi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Gambiya ile ikili ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusundaki ortak iradenin teyit edildiği kabulde, 15 Temmuz sonrasında Gambiya'nın Türkiye'ye göstermiş olduğu samimi destek ve dayanışmadan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Kabulde, konuk heyet, Türkiye'nin Gambiya'ya sağladığı destek için teşekkür ederek, ikili ilişkilerin artarak gelişmesinden duyulan memnuniyeti ifade etti.