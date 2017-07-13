“Büyük Türkiye’nin yanındayız”

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Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle 140 sivil toplum örgütü adına bulunduğu açıklamada büyük Türkiye'den yana olduklarını açıkladı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklama yapan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, "15 Temmuz'daki hain darbe girişimini nefretle kınadıklarını, bu hainliğin sadece Türkiye'yi değil İslam dünyasını da derinden yaraladığını" söyledi. Hamza Akbulut, 140 STK adına yaptığı ortak açıklamada, "Seçimle işbaşına gelmiş meşru idareyi yıkarak yerine dış güdümlü vesayet sistemini getirme teşebbüsüne karşı, 'Öleceksek adam gibi ölelim' diyerek canını siper eden bu millet, 16 Temmuz sabahı 'Yeni Türkiye'nin' temelini atmıştır. 15 Temmuz Yeni Türkiye'nin kilometre taşıdır. Türkiye, bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke olarak yer alacaktır. Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milli birlik ve beraberliğini sağlayan, istikrar içinde ekonomisini büyüten, mazlum halkların yanında yer alan, lider ülke olarak dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir. Vakfımız üye kuruluşları ile birlikte, devletimizin idarecilerinin ve güvenlik güçlerimizin yanındadır. Darbeyi ve darbecileri lanetliyoruz. Milletimizi tüm hain girişimlere karşı teyakkuz halinde olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.