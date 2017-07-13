Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası başladı

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Duruşmanın görüleceği alanda toplanan vatandaşlar, sanıkların üzerine ip attı. Dar ağacı kuran kalabalık, okunan sanık isimlerinden sonra "idam" diye bağırdı.

Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini taşıyan vatandaşlar, üzerinde "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Seninleyiz Reis", "Pensilvanya'nın uşakları", "Eşekle atın kırması katır olur, şeytanla siyonistin kırması FETO olur", "Game over FETO" ve "İmanını satmış hainler" yazan pankartlar açtı. Gruptakiler "idam isteriz" şeklinde slogan attı.

Protestoda örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve suikast timindeki "Çiğli imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı Zekeriya Kuzu'nun fotoğrafları kullanılarak hazırlanmış Marilyn Monroe'nun film sahnesinin canlandırıldığı afiş dikkati çekti.

Sanıkların mahkeme salonuna alınmasının ardından duruşmaya başlandı. Salonda sanıkların yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu 25 kişi ile Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın üçüncü duruşmasının ilk gününde, mahkemeye gönderilen bilirkişi raporlarının okunması ve tanıkların dinlenilmesi bekleniyor.

HERO TİŞÖRTLÜ DARBECİ



Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı. Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu.

- İddianame

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.