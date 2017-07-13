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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul

İHA

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Giriş Tarihi: 13.7.2017 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul
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