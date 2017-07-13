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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul
İHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2017
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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