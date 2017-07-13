'HERO' skandalına tepki: Yeter artık! Tek tipe geçin

TERÖRİSTBAŞI'NIN EMRİYLE HAREKET EDİYORLAR

Mahkemelerde teröristbaşı Gülen'in sosyal medyadan verdiği talimatlarla ifade veren FETÖ'cü hainler, ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmalarına rağmen mahkeme salonuna sırıtarak gelmeleri ve ciddiyetsiz ifadeler vermeleriyle dikkat çekiyordu. 15 Temmuz anmalarının başladığı bugünlerde ise daha önce takım elbiselerle gelmesi dahi tepki çeken FETÖ'cülerin üzerinde HERO (Kahraman) yazılı tişörtlerle gelmeye kalktılar. Objektiflere bugün takılan FETÖ'cü "HERO" sosyal medyada büyük tepki topladı.

MAHKEMEDEN ÇIKARILDI AMA...

Kahraman anlamına gelen "Hero" yazılı tişörtü ile mahkemeye gelen FETÖ'cü hainin, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldığı öğrenildi. Ancak yıllardır algı operasyonları ile toplum üzerinde etkili olmaya çalışan FETÖ'nün bu adımına da tepkiler dinmek bilmiyor. Sosyal medyanın yanısıra FETÖ mücadelesinin merkezindeki siyasiler de konuya tepki gösterdi.

METİNER SABAH'A KONUŞTU:

"BU HAYASIZLIĞA DUR DEYİN! TEK TİPE GEÇİN"

Birincisi o cezavinden nasıl o şekilde çıkartılıyor. Oranın savcısı müdürü yok mu? Bu beni son derece üzdü. Ve kafamda bir takım kuşkuların oluşmasına sebebiyet verdi. Mahkeme artık tek tip elbise konusunda gerekeni yapmalı. Tahrike başladılar. 15 Temmuz'a denk gelen bugünlerde bu kadar pervasız hareket edebiliyorlarsa. Gereği en ağır biçimde yapılmalı.

"İNFİAL İÇERİSİNDEYİZ! FETO FOTOĞRAFLI TİŞÖRT GİYSELER…"

Bu mücadelenin merkezinde, bu mücadelenin nasıl canla başla yapıldığını bilen birisi olarak bizler bile büyük bir infial içerisindeyiz. Eminim ki halkımız da infial içerisindedir. İdari hukuki siyasi olarak gereği en ağır biçimde yapılmalıdır. Bir daha bu tür gösterilere izin verilmemelidir. Cezaevi savcılarımız, müdürlerimiz ne işe yarıyorlar? Yarın demek ki Fetullah Gülen denilen iblisin fotoğrafının olduğu tişörtler giyseler cezaevinden çıkıp mahkemeye gelecekler ona da müsaade edecekler öyle mi?

FETÖ'CÜ ŞARLATAN SALONDAN ATILDI

"MİLLETİMİZ BUNU ASLA KABUL ETMEZ! LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN"

Ben oradaki cezaevi müdürümüzü itham etmek için söylemiyorum ama bu süreçte artık her şeyden kuşku duyar hale geldik. Lütfen cezaevi müdürlerimiz ve savcılarımız da gereğini yapsın. Adalet Bakanlığımız da araştırmalı soruşturmalı. Milletimizin asla kabul edebileceği bir şey değildir bu. Büyük bir infial söz konusu. Biz "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Kökünü kazıyacağız darbecilerin. Bu hesabı soracağız" derken karşımıza bu tür görüntülerle, bu pervasızlıkla, bu hayasızlıkla karşımıza çıkıyorlar. Buna artık kalıcı olarak "DUR" denmeli.

Sabah.com.tr

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